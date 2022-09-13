2021年第30屆世界盃U18青棒錦標賽在美國佛羅里達薩拉索塔、布雷登頓進行，中華隊在台北時間12日深夜11點出戰墨西哥，在先發左投林詔恩7局精采好投，以及進攻時於第1、2、4、6局各得到1分，終場中華隊4比0完封墨西哥，收下3連勝，下一戰台北時間14日上午7點出戰日本。

中華隊1局下就有不錯得分機會，一人出局後第2棒陳致語獲四壞保送上壘，隨後靠對方投手牽制傳偏、形成暴傳而上到二壘，接著再盜壘上三壘，第4棒林佳緯在兩人出局後敲出安打，陳致語回本壘得到第一分，中華隊全場5支安打也不算太多，但出現的夠及時，加上4次保送和對方4次守備失誤，都幫助中華隊有更多得分機會。

林詔恩此役7局投球直到5局上才被敲1支安打，而墨西哥整場比賽也就這麼1支安打，林詔恩也投出了8次三振，僅1次四壞球保送，有5個半局讓墨西哥打者三上三下；中華隊先發第1棒邱鑫4打數2安打，跑回1分、進帳1分打點。