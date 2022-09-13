俄軍大面積潰敗引發全球關注，短時間內恐怕難以收住頹勢，普丁已遭到內部反對力量的挑戰，甚至還傳出叛變與軟禁普丁的謠言。謠言雖多，有件事卻是躲避不掉的，就是普丁15日要在烏茲別克與習近平等數個國家領導人會面。剛吃下大敗仗的普丁在這場會議上會見習近平的氣氛可能會相當尷尬，國際政治分析人士認為，敗戰的普丁勢必成為習近平的沉重負擔，萬一普丁因戰爭失利而下台，政治陷入動盪的莫斯科也對北京極為不利。不論是哪種情況，對美國現行的中國政策來說都是難得的機會。

美國情報部門認為中國除了依合約買進俄羅斯石油與天然氣，尚未提供其他的實質支援。但這種情況有可能會在這次烏茲別克的習普會後有所改變。（圖／新華網）

這次在烏茲別克舉行論壇的上海合作組織成立於1996年，它擁有中俄兩國與中亞、南亞、中東共9個會員國，另有3個觀察員國與9個對話夥伴。這些參與國佔全球43%人口，官方語言為俄語與漢語，由此可見此一組織的規模，以及中俄兩國在這個組織當中的重要性。普丁如果不出席，必然被外界懷疑其權力基礎已經動搖，俄羅斯也將失去在組織中的地位，中國將成為該組織中獨佔最大影響力的國家。上合組織雖聲明不是封閉的軍事與政治集團，但西方國家仍認為它是以中國和俄羅斯為首的中亞地區的安全保障集團，具有明顯的地緣政治與戰略意義。

習近平與普丁在北京冬奧發表聯合宣言後，中俄合作「上不封頂」的關係一直是國際政治上極為熱門的話題。（圖／美聯社）

現在俄烏戰爭剛出現情勢上的重大變化，在這個以地緣政治與安全為主的組織上，中俄兩國領導人的會面尤其令全球矚目，這不僅因為中俄間多年來的緊密關係，尤其是俄烏開戰前中俄還發表兩國合作「上不封頂」的聯合宣言。現在俄烏情勢對普丁不利，可以想見他仍會繼續尋求中國給予更強力的支持，只是面對很可能吃下一場敗仗的俄羅斯，習近平雖然沒有必要加重對它的支持，但是也不希望失去莫斯科這個可以合作對抗西方的政治盟友，其間的拿捏確實需要極為高超的技巧。

剛吃下大敗仗的普丁15日要在烏茲別克與習近平會見，氣氛上對普丁而言可能會相當尷尬。（圖／新華社）

剛在俄羅斯結束訪問的中共人大委員長栗戰書顯然已經轉達了北京給予普丁堅定支持的承諾，但這種承諾會做到什麼程度還很難預料。這次習近平出訪是武漢爆發新冠疫情以來首次出國，也是今年初北京冬奧期間發表中俄合作「上不封頂」後與普丁的首次面對面會晤，外界懷疑俄方或許已向北京提出軍事援助的要求，因此才會傳出俄羅斯要向北韓購買武器裝備的消息，畢竟從政府關係與武器的規格、品質、適用性來說，中國製造的大量俄規軍火才是俄羅斯的首選。

習近平一直很仰慕普丁對內強力統治的能耐，但是現在普丁卻面臨了 掌權以來最大的難題。（圖／新華社）

西方軍事專家的分析認為，中國與幾乎所有的國家一樣，對俄烏戰爭的情勢判斷完全失準。美國情報部門認為中國除了依合約買進俄羅斯石油與天然氣，尚未提供其他的實質支援。美國媒體6月曾報導，莫斯科多次呼籲北京兌現承諾，對北京害怕觸發西方制裁而不給予莫斯科回應感到不滿。現在西方國家正在擔心，這次烏茲別克的習普會，是否會成為雙方經濟與軍事實質合作的開端？

習近平多次訪莫斯科，都受到普丁熱情招待，同時也看得出來兩人會見時表情都很輕鬆。（圖／路透）

美國約翰霍普金斯大學政治學教授、中國問題專家專家布蘭茲（Hal Brands）近日在推特上分析稱，如果俄羅斯在烏克蘭的戰場形勢真的像現在看到的那麼糟糕，將會對中國造成嚴重的困境。他一直以來都認為：1.)普丁在雙方於冬奧期間簽署聯合宣言後就馬上對烏克蘭動手，進行一場笨拙又無能的軍事行動，讓習近平在心理上感到十分沮喪；2.)這種心情有部分原因是因為俄羅斯發動戰爭造成北京戰略上的困擾，例如讓美國對台灣支持大幅升高，印太地區軍事投入增加，以及加強威嚇中國不得協助俄羅斯等等；3.)北京當然不希望俄羅斯被烏克蘭擊敗，因為敗戰的俄羅斯會導致內部政局不穩，而擁有一個較強大的盟友可以協助北京分散來自美方的壓力。

普丁對中國一直以老大哥自居，他可能從來沒有想過會有這麼需要依賴中國領導人的一天。（圖／

布蘭茲還說，莫斯科一旦政局不穩，會嚴重破壞北京投入大量資源建立的「中俄戰略夥伴關係」，因此，反過來說，確保俄羅斯在烏克蘭戰爭落敗，將是現階段美國對華政策的最佳選項。換言之，俄羅斯在戰場上承受的壓力將轉而尋求北京的支持，如果北京不能滿足它，中俄戰略夥伴關係就會受損，這種情況可能會比許多分析人士所想像的更快發生。而無論如何，烏克蘭蘭戰場的新情勢對北京而言是十分不利的。

總之，普丁這個時候很需要中國積極表態，否則可能會危及他在莫斯科的地位，至於表面上習近平會用什麼動作來展示北京的立場，在會晤現場兩人的互動方式就非常值得仔細觀察。