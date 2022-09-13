旅美棒球好手張育成日前遭坦帕灣光芒指定讓渡（DFA），波士頓紅襪今天從讓渡名單挑走他。紅襪是張育成本季效力的第4支大聯盟球隊，他轉隊後不忘感謝光芒給予機會。

張育成上週在光芒擊出大聯盟生涯第100支安打且開轟後，因傷缺陣兩個月的主戰游擊手佛朗哥（Wander Franco）歸隊。為挪出空間，光芒9日指定讓渡下放選擇權用光的張育成，為紅襪從讓渡名單挑走他創造機會。

時隔3天，紅襪宣布網羅張育成，並指定讓渡外野手戴維斯（Jaylin Davis），讓張育成加入40人名單。張育成須打進28人名單才有出賽機會，紅襪尚未調整這份名單。

27歲的張育成本季3度轉隊，他於季初感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後缺陣近一個月，5月底被克里夫蘭守護者交易到匹茲堡海盜隊，轉戰海盜一個月後又遭指定讓渡，光芒7月上旬從海盜讓渡名單挑走他。

張育成披上光芒戰袍後出賽36場，96個打數敲出25支安打，包括3支二壘安打、3發全壘打，貢獻12分打點，打擊率2成6，整體攻擊指數（OPS，上壘率加長打率）達0.690，打擊表現遠優於上半季。

確定離隊後，張育成在社群媒體推特（Twitter）發文感謝光芒給予機會：「很幸運能待過這個超棒的球團！無論這段旅程帶我到哪，我都會全力以赴。」

張育成隨後轉推紅襪陣容調整訊息，發文「波士頓見」並附上雙手合十的表情符號。

張育成具備長打實力，去年單季9轟締造大聯盟台灣打者紀錄，而且內野4個守備位置都能勝任，加盟紅襪有助增加防守深度。

紅襪與台灣球員淵源頗深。黃俊中、蔣智賢、林哲瑄等球員待過紅襪小聯盟系統，目前在獨立聯盟的林子偉曾登上大聯盟後效力紅襪4個賽季，右投劉致榮正在紅襪小聯盟系統發展。

紅襪二壘手史托瑞（Trevor Story）11日跑壘時左後腳跟不適而提前退場，被列入逐日觀察名單。如果他因傷缺陣，守位靈活的張育成與陣中另一名內野工具人阿洛尤（Christian Arroyo）將可在賽季尾聲填補缺口。（編輯：陳彥鈞）1110913