女網紅兔美日前和棒棒堂男孩出身的「Monkey」謝睿宸傳出緋聞，時報周刊CTWANT也曾直擊參加威廉及「卓卓」卓君澤的喜宴，看來感情穩定在朋友之間早已不是秘密。

步入飯店，兔美率先走在前頭，謝睿宸則走在後頭與敖犬敘舊。（圖／本刊攝影組）

8月21日上午近11點，本刊記者在蘇澳的度假飯店目擊廖允杰等人搭乘一輛黑色廂型車抵達，同行的還有謝睿宸與兔美這對緋聞男女，不過兔美剛下車，手上就拿著一大疊千元大鈔，格外引人注目。接著，謝睿宸與兔美這一對與敖犬及他的空姐女友FaFa一起走進宴會廳，謝睿宸還將手貼著兔美後背，展現他紳士般的一面。

和兄弟暢聊完，謝睿宸轉身找女友，還手貼在兔美後背擁著對方入場。（圖／本刊攝影組）

隨後2人分別在IG上貼出宴席中的限時動態，只見謝睿宸手托著兔美後仰的頭，兔美則對著謝睿宸嘟起嘴唇撒嬌索吻，親密互動顯見兩人正值熱戀階段，而站在後方的廖允杰還對著鏡頭手比中指，可見身邊的朋友對這對情侶熱戀行徑也是見怪不怪，才能這樣開玩笑。

小倆口在喜宴上公開放閃，身後的廖允杰還開玩笑比出中指。（圖／取自謝睿宸IG）

兔美在婚宴上與眾人打成一片，看的出來這段關係已經非常公開。（圖／取自兔美IG）

兔美過去與謝欣穎前未婚夫、潮牌設計師梁士華交往多年，去年2月警方在他們同居的愛巢搜出海量毒品，兔美坦承毒品是她持有，堅稱與男方無關。經過數月偵辦，最後她涉嫌施用毒品獲不起訴，但因持有毒品，被依持有第一級毒品罪嫌，判處4個月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，全案可上訴。不過隨著案件水落石出，小倆口的戀情似乎也跟著告吹，兔美去年底被本刊直擊開心Cosplay現身動漫金曲之夜，身邊也沒有梁士華的蹤影，看來小倆口應分手好一段時日。

謝睿宸過去曾以藝名「Monkey」」加入棒棒堂男孩，身為富三代的他現在經營潮牌。（圖／取自謝睿宸IG）

雖然去年捲入涉毒風波，但兔美生活依舊精采。（圖／取自兔美IG）

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