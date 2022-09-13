一行人到福和國中的游泳池場館前進。（圖／本刊攝影組）

《全明星運動會》第四季迄今播出8集，由錢薇娟領軍的藍隊成績一直被新加入郭泓志領軍的黃隊狠甩在後，雖賽果不佳卻絲毫未影響到藍隊隊員們之前的感情與團練士氣。8月12日深夜10點，時報周刊CTWANT直擊到林家佑和同屬藍隊的「左投美少女」賴Ki，兩人在靜止不動的車上共處1小時又4分鐘之久，加上前後車程共長達100分鐘的幽靜相聚時光，相信對於彼此間的團隊默契勢必增進不少。

三小時後，大夥練習結束梳洗完畢準備離開。（圖／本刊攝影組）

8月12日傍晚6點，林家佑開車抵達新北市永和區的福和國中，車上載著還有賴Ki、陳妤、謝予容、游子賢等同隊隊員，大夥兒下車後先到附近超商買了冰棒和飲料解暑，約10分鐘後，一行人再度回到福和國中，接著便全員往著游泳池場館前進，推測應是為了「游泳接力」做練習準備；半小時後才見到姍姍來遲的許得瑋，而吳珝陽則是7點半左右到達。

陳妤、謝予容和翁滋蔓3人在捷運忠孝新生站附近下車，林家佑還特別下車陪她們路邊聊天，賴Ki則坐在副駕駛座上並未下車。（圖／本刊攝影組）

晚間9點15分，結束游泳練習後，一行人準備離開泳池，這時才見到最年長成員翁滋蔓也在其中團練，看來是非常想為先前的「800公尺男女大隊接力」摔倒之辱雪恥。除了自行離開的許得瑋、吳珝陽，其餘包含駕駛林家祐，坐上副駕的賴Ki，其他還有陳妤、謝予容、翁滋蔓和游子賢，則是硬擠上林家佑的車後座，算一算一輛車擠上了6個人，而依照《道路交通安全管理條例》第30條第1項第4款規定，「載運人數超過核定數額」處駕駛人新台幣3000元以上、18000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

林家佑開車載著賴Ki前進新北市三重，在捷運三重站的1號出口路邊臨停。（圖／本刊攝影組）

眾人搭著林家佑開的車離開福和國中後，晚上9點35分，游子賢在台北市大安區下車、6分鐘後，陳妤、謝予容和翁滋蔓3人在捷運忠孝新生站附近下車。身為駕駛的林家佑還特別下車協助她們搬下後車廂的行李，相當有紳士風度，4人也在路邊聊了2分鐘，怪的是賴Ki仍坐在副駕駛座耐心地等待，並未下車。

兩人在車上待了一個小時，又開車20分鐘前往丹鳳這才一同下車。（圖／本刊攝影組）

告別3位女子隊員後，終於車上只剩下林家佑和賴Ki，他繼續開車載著賴Ki前進新北市三重。晚間10點左右，兩人抵達捷運三重站，原以為賴Ki要下車轉搭捷運回家，才在1號出口的路邊臨停，然而就這樣隨著時間慢慢流逝，未見人下車、也不見車離開，直到深夜11點5分，車子才又開動往新莊前進，而兩人在車上獨處的1個小時中發生了甚麼事情，則是令人相當好奇；20分鐘後，車子開到捷運丹鳳站。終於下車的兩人臉上洋溢著奇妙歡愉的笑容，賴Ki拿好自己的隨身物品後，與林家佑揮手道別後走路回家。

林家佑開後車廂跟賴Ki一起拿東西，兩人還是聊個不停，之後兩人才分開。（圖／本刊攝影組）

對於本刊直擊到林家佑特別載送同隊的賴Ki回家，並在車上長時間獨處，林家佑透過經紀人回應本刊表示：「藍隊的大家都會互載隊員回家，比較常載賴ki，是因為都住三重、新莊，通常都只送到捷運站。」至於那天的狀況，是因為兩人是在聊訓練狀況，「目前的賽況，藍隊戰績不佳，大家都繃緊神經，壓力也很大。」特別給她加油打氣，兩人並沒有交往。

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