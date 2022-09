烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)今天表示,烏克蘭軍隊在9月初發起反攻後,迄今已從俄羅斯部隊手中奪回6000平方公里的領土。

澤倫斯基在他的每日談話中指出:「從9月初以來,我方官兵已經解放烏克蘭東部和南部6000平方公里的領土,我們正進一步推進。」

法新社報導,烏克蘭已經在東北部哈爾科夫州(Kharkiv)的反攻中取得重大勝利,其中包括收復了伊久姆(Izyum)、庫皮揚斯克(Kupiansk)和巴拉克列亞(Balakliya)等市鎮。

烏克蘭也在南部赫松州(Kherson)取得重大進展,烏克蘭軍方今天稍早表示,他們已奪回南部500平方公里的失土。

總部設於美國的「華盛頓戰爭研究所」(Institute for the Study of War)指出,「烏克蘭已經扭轉戰局,但目前的反攻不會結束戰事」。(譯者:陳彥鈞)1110913