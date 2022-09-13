梅花颱風緩慢北上，今下半天改「提槍快跑前進」；14號颱風南瑪都最快今生成，加上另一颱風莫柏，西北太平洋呈現3颱亂舞。中央氣象局指出，今白天持續受到梅花外圍環流影響，北部、東北部山區雨勢仍大，連日累積雨量充沛，民眾應特別注意。

最新模式模擬，熱帶性低氣壓今將增強為14號颱風「南瑪都」，預估經琉球群島北方海域後往東北大迴轉，影響台灣機率微乎其微；「莫柏」距離更遠，對台灣無影響；只剩下「梅花」了。

西北太平洋異常熱鬧，13日有3颱共舞。（翻攝日本氣象廳）

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，「梅花」今通過石垣島後北上，晚間起速度加快，直撲長江口，對台影響趨緩。今白天受颱風環流影響，北部、東北部山區仍有大雨，其他地區也有明顯降雨，要等到下半天才會緩和。

北部全天偏涼，花蓮、台東卻因過山沉降帶來高溫，氣象局一早就發布高溫資訊。今各地氣溫：北部24至29度、中部23至33度、南部23至34度、東部21至36度。