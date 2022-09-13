桃園市八德區東勇北路昨（12）日晚間發生一起嚴重車禍，一名車行老闆陪著一對夫妻開著一輛土豪金BMW試車時，突然失控撞上路樹，車上3人當場昏迷受困，警消到場後立即將3人救出，其中2男當場失去呼吸心跳，送醫搶救後不治，1女受到重傷，目前被送進加護病房，確切肇事原因仍待警方調查釐清。

警消人員到場後立即破壞車體將3人救出。（記者爆料網提供）

昨（12）日晚間8時許桃園市消防局接獲民眾報案，八德區東勇北路180號發生一起車禍意外，警消人員到場後，發現為一輛BMW轎車自撞路樹，車體扭曲變形，男姓駕駛及坐在副駕駛座的車行老闆及後座女子受困車內，警消立即破壞車體將3人救出。

據了解，前座29歲林男、31歲林男被救出時當場已失去呼吸心跳，26歲方女雖意識清醒，但雙腳骨折受到重傷，3人分別送往聖保祿醫院、部立桃園醫院、桃園長庚醫院急救，但兩男送醫搶救不治，女子目前被送進加護病房，至於確切肇事原因仍待警方調查釐清。