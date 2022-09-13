台灣早餐店奶茶被譽為腹瀉神器，一名網友分享，打開裝早餐店奶茶的桶子，竟然發現蓋子上滿是汙漬，而且一些縫隙中看起來還黑黑的，感覺很像是發霉了，噁心照片吸引了6千多人朝聖，不少網友看呆直呼，難怪每次喝早餐店奶茶就拉肚子，好喝版的灌腸藥名不虛傳。

一名網友日前在臉書社團《爆廢公社公開版》上分享一張截圖，一位在早餐店工作的網友說，以後都不敢喝早餐店的奶茶了，打工第二天打開裝奶茶的飲料桶，發現蓋子上面滿滿都是汙漬，而且縫隙裡都黑黑的，疑似是發霉，讓人看了隱隱作嘔，讓他大嘆餐飲業老闆真的要有良心。而原PO見狀也驚呼說「哇！難怪每喝必拉！」

早餐店奶茶每喝必拉，他PO一圖揭黑心真相。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

恐怖照片吸引6千多人朝聖，不少網友吐槽說「好喝版灌腸藥名不虛傳」、「烙賽奶茶」、「這是好喝的小秘密」、「就喜歡這一味，洗了以後大家都要便秘了」、「到底是老闆沒良心還是員工沒上進心」。

不過，也有許多網友直呼，不要一竿子打翻一船人，現在許多店家都很講究衛生，且員工發現奶茶蓋的狀況，為什麼沒幫忙洗？這不也是工作範疇之一嗎？「這是員工的問題吧」、「烙賽的原因不是這個」、「這是員工的工作吧？聘用你來，然後老闆還要自己洗？」

除了衛生問題外，早餐店奶茶易使人腹瀉的原因，營養師宋明樺曾分享，有可能是冰塊不乾淨，加到含糖奶茶中，大腸桿菌滋生，當然就會腹瀉；也有可能是對奶精成分敏感，因為奶精主要是用植物油、酪蛋白與香料組成，跟牛奶沒啥關係；另也可能是乳糖不耐症，喝到鮮奶製成的奶茶就會肚子不舒服。