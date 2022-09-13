The #RedSox today claimed INF Yu Chang off waivers from the Tampa Bay Rays.



To make room for Chang on the 40-man roster, the club designated OF Jaylin Davis for assignment. — Red Sox (@RedSox) September 12, 2022

波士頓紅襪13日宣布從光芒接收了內野手張育成，有些紅襪球迷不太高興。不過這與張育成個人的關係較小，主要是球迷不滿紅襪球團保守的態度。紅襪內野猛將波格茲（Xander Bogaerts）即將跳脫合約，狄弗斯（Rafael Devers）預計明年球季結束後離隊，球迷很希望留住這兩人，但紅襪選擇買來張育成做為後備。

波格茲球季結束後將滿30歲，他是紅襪一手培育出來的球星，先前續約6年1.2億美元，平均年薪2000萬美元，同時在今年結束後有權逃脫。波格茲目前是美聯打擊王（0.319），拿過4次銀棒獎，身邊又有超級經紀人波拉斯（Scott Boras），紅襪沒能在季中搞定波格茲的合約。

狄弗斯同樣是紅襪拉拔出來的明星三壘手，本季打出生涯最佳表現。美媒NBC波士頓地方報指出，如果紅襪不願砸錢留住波格茲和狄弗斯，難以想像紅襪2024年的內野陣容會變成怎樣。

紅襪2019年球季外開始瘦身，近年養出最厲害的外野手貝茲（Mookie Betts）以及高薪左投普萊斯（David Price）都被賣給道奇。紅襪因此遭球迷譏笑「像光芒一樣」，戲稱紅襪為「東北版的光芒（坦帕灣在美國東南，波士頓在東北）」或是直接簡稱「北坦帕」。如果波格茲真的離開，紅襪還有史多瑞（Trevor Story）、阿洛尤（Christian Arroyo）填補，張育成可做為增加內野深度的活棋。