藝人李妍憬（李妍瑾）身材火辣、大膽敢言的作風為她吸引到不少關注，前陣子意外捲入黑道大哥婚外情，讓粉絲擔心不已，所幸事情已經告一段落。熱愛在社群平台分享生活的她，在11日突然透露：「我當媽媽了！」原來她新養了一隻馬爾濟斯，網友紛紛在留言區恭喜她，並分享自己的養狗經驗。

李妍憬日前在臉書上向大家分享自己養狗狗的喜悅，「Bibo」是只有2個月大的小男生，雖然飼養的時間不長，但她已經收獲不少心得，坦言養寵物和想像的不同，且每種品種的狗狗，都有不一樣的照顧方式，現在自己每天大概睡6小時，就要趕快起床幫愛犬準備飼料、善後擦嘴巴等等，她也幸福說道：「牙牙都長出來了，今天一直吃我頭髮⋯算了，誰叫你可愛。」

最近全台因颱風各地暴雨頻頻，李妍憬冒著風雨也要出門，只為了帶愛犬去打疫苗，從照片中看到Bibo像一團小團子縮在她的胸前，白色毛茸茸的背景非常可愛，在獸醫檢查後，稱讚李妍憬照顧得很好，除了狗狗有耳介蟲問題，其餘都很健康。李妍憬高興的打算之後再分享自己的養狗心得，備受期待。

李妍憬愛狗成痴，尤其是喜愛馬爾濟斯，好友圤智雨有一隻叫做「波比」的瑪爾濟斯，圤智雨透露李妍憬的熱愛程度，喜歡到可以全裸與「波比」拍照，甚至向圤智雨開價從10萬開到30萬，也讓圤智雨傻眼30萬已經可以買好幾隻，自己的愛犬到底有什麼魔力。如今李妍憬已經有擁有自己的Bibo，未來可以好好享受狗兒的陪伴。