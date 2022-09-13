慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前受訪時，透露2021年採購疫苗的相關內幕，行政院發言人羅秉成則在11日提出5點說明，澄清「絕無任何阻擋情事」，引起民眾議論。國民黨立委鄭麗文質疑，若政府認為慈濟說法不符，最愛打假消息的DPP為何不直接開罰？

鄭麗文昨（12）日在臉書表示，顏博文受訪時透露去年購買BNT時，曾接到政界及工商界大老去電勸阻、到貨時有「復必泰」字樣還會被拒絕簽收且還被側翼汙衊是世紀大騙局等，整個過程困難重重，但行政院卻稱「報導與事實不符，絕無任何阻擋情事」，讓她忍不住酸「全民皆知的事情還要硬拗嗎？」

「第一次聽到民間做好事，有政府會阻攔！」鄭麗文指出，行政院以大篇幅長文對外稱「報導與事實不符，絕無任何阻擋情事」，是否在公然指責慈濟說謊？「既然認為慈濟說法不符，DPP不是最愛打假消息嗎？怎麼不開罰？」

鄭麗文說，去年慈濟申請採購BNT疫苗，時任衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中明明曾回應「一次太多單位進行會引發困擾」，行政院也稱「其他民間採購案件難以併案處理」，直到證嚴法師與總統蔡英文視訊後採購流程才順利進行，「如果當時不是陳時中刁難，為何還要找蔡EE視訊賣面子？」