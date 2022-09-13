國泰金(2882)持續受到子公司國泰產險因防疫保單影響，獲利明顯下滑，8月稅後淨利13.6億元，前8月累計稅後淨利530.6億元，每股稅後盈餘3.72元。但子公司國泰世華銀行及國泰投信累計稅後淨利續創歷史新高，表現穩健。

國壽8月稅後淨利22.4億元，累計前8月稅後淨利達444.6億元，較去年同期減少，主因去年投資收益基期較高所致。國泰金指出，8月面對波動的金融局勢，國壽持續調整資產配置，積極佈建國際債、提升穩定收益以優化獲利結構。

8月單月國內外股利收入持續挹注，台幣匯率則持續走貶，投資團隊機動調整避險策略，並已先行鎖定相對便宜避險成本，累計至8月底仍為避險利得，皆為投資績效帶來正面助益。截至8月底，國壽外匯價格變動準備金累積餘額已逾400億元，將有利公司維持外匯避險策略彈性及控管避險成本。資本方面，8月RBC逾330％，遠高於法令要求。

國泰世華銀行8月稅後淨利25億元，累計前8月稅後淨利184.7億元，年成長11％。8月延續央行升息反應，且今年以來放款穩健成長，外幣有價證券價量均增，累計淨利息收入成長達21％；累計淨手收維持穩定。截至今年8月底逾放比率為0.09％，備抵呆帳覆蓋率為1766％。

國泰產險8月稅後淨損35.2億元、前8月稅後淨損76.9億元，單月及累計虧損仍受防疫保險賠款與提存準備所影響。因公司加速理賠作業，8月單月處理理賠件數達15.8萬件，單月已賠付金額63.2億元，較7月增加；累計前8月已賠付金額124.9億元，對於未報或已報未決案件伴隨疫情不斷發展，持續動態提撥賠款準備30.6億元；近期疫情再次升溫，後續適時調整賠款準備。

國泰證券8月稅後淨利1.7億元，累計前8月稅後淨利10.2億元，為歷史次高。台股經紀市佔累計前8月已穩居國內券商前五大，年增率逾10％；代表海外證券交易的複委託業務，持續居市場龍頭地位，市佔成長率超過2成。

國泰投信8月稅後淨利1.2億元，累計前8月稅後淨利10.8億元，年成長8％。國泰投信新募集國泰全球品牌50ETF基金（00916）預計9/26掛牌上市，目前總管理資產規模新台幣1.18兆元，穩居市場第一。