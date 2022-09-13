許多人認為桃園市有錢人密度最高的應該就是桃園藝文特區，不過根據財政部公布的109年度全台綜稅所得最資料，全桃園最富有的里前五名，並非只集中桃園與中壢兩大熱門行政區！桃園市由「龜山區長庚里」以綜合所得總額平均數134.1萬元，再度拿下所得最高的最富里頭銜。第二名則是地點位於中壢區海華SOGO商圈的金華里與第一名僅差距3000元，以133.8萬元位居亞軍；第三名則是來自「龍潭區 三和里」，綜所額平均數132.4萬元；第四、五名則為「桃園區明德里」與「蘆竹區吉祥里」，所得分別為129.5萬元與129.4萬元，不分軒輊！

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，根據龜山區公所最新統計，桃市最富有的長庚里現有2,866戶、6,059人，土地面積僅約龜山區1/200，但人口密集度相當高，長庚里主要是整個長庚醫護社區所在，有「醫生里」之稱，該社區屬台塑集團所有，整體環境規劃得不錯，區內環境幽美，公園與幼兒園建設均有，規劃宿舍專出租給林口長庚醫院的員工及眷屬，由於醫護人員平均收入高，成為桃園市最富有的里實至名歸。

最富里第二名的金華里位在海華商圈，台灣房屋海華直營店店長黃啟東表示，海華SOGO商圈，因為有SOGO百貨、威尼斯影城進駐，成為南桃園高消費族群的最愛，更是中壢區重量級的指標商圈，周邊商業活動發達，為中壢市最熱鬧的核心商圈，黃金地段，吸引地方士紳、企業主與醫師教師等人進駐，也是造就中壢區金華里高所得的主因。

江怡慧提到五大富有里，皆位於該區的豪宅聚落，黃金地段、環境佳的區域，差別只在於住宅形式、風格有所不同。長庚新村有企業特色獨樹一格，海華商圈與藝文生活圈則是商業氣息、交通便捷；渴望園區具有美式風情生活氛圍；南崁吉林路商圈則偏向純住宅生活，加上近森林步道綠意環境，離塵不離城，世外桃源！