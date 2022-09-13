集保結算所近年以創新、韌性、永續經營策略，於基金市場提供全方位服務，推廣普惠金融，建置的「基金交易平台」2021年交易量突破2000億元、年增36％。展望後市，董事長朱漢強表示，未來3年將以5大重點持續深耕基金市場，提供友善便利的基金生態系服務。

集保結算所配合金管會相關政策，從資訊公開揭露的「基金資訊觀測站」、發行面的無實體登錄與保管，交易面的「資訊傳輸平台」、「基金交易平台」，並攜手基富通證券推動「好享退」、「好好退休準備平台」專案，為基金市場提供前、中、後台一條龍服務。

據集保結算所統計，2021年基富通、鉅亨、中租等銷售通路在集保「基金交易平台」交易量突破2000億元，成長36%，其中又以定期定額占比達4成，5年來定期定額成長高達8倍，顯示國人已逐漸轉向穩定與自主投資。

集保結算所表示，2019年以來全球股市在疫情、戰爭、匯率、通膨等風暴下波動加劇，基金市場定期定額反成為穩定投資與退休理財的避風港。展望後市，集保結算所董事長朱漢強表示，未來3年內將以5大推動重點持續深耕基金市場。

首先，作為基金生態系的樞紐，集保結算所將建置境內基金集中清算平台，將投信與銷售機構間的多對多資訊流與金流，改為多對一、一對多的清算平台，透過集中處理、彙整收付，逐步改造基金市場，打造標準化、自動化的市場機制來提升效率。

其次，集保結算所建置的「基金資訊觀測站」身兼受理申報及對市場公告，未來將全新改版為專區式、主題式的友善操作介面，並打造「資訊中心」、「教育中心」，透過強化使用介面與資訊縱深，一站式滿足投資人對境內、外基金「知」的需求。

再者，集保結算所將與子公司基富通證券合作，加強推廣基金理財教育，從普惠金融與公益角度，推廣定期定額紀律投資，並將正確投資與退休準備的重要性，紮根到新世代年輕族群。

第四，集保結算所將深化基金數據分析，透過大數據分析，讓金管會能即時充分掌握市場動態，有效兼顧業務發展與風險管理，亦能做好投資人權益保護，進而有助金管會開放新種商品或業務決策，以促進基金整體市場發展。

最後，集保與子公司基富通證券基於公益性角色，陸續推動「好享退」、「好好退休準備平台」專案，並搭配推出「好好變老」公益計畫。繼去年投入1200萬元的公益捐贈後，今年又投入1700萬元的公益捐贈與舉辦多次社福活動，未來每年將持續辦理。

朱漢強表示，集保結算所的使命是成為基金市場的樞紐（Hub），秉持「利他共好」理念推動普惠金融，並結合「數位」與「數據」力量，協助金管會監理需求與促進市場發展。在金管會政策領導下，集保的創新、韌性、永續，定將帶給基金市場更多發展遠景。