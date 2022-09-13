人坐著時難免想翹個二郎腿放鬆一下，但醫師提醒，此動作可能導致脊椎側彎、腰酸背痛、坐骨神經痛、骨盆歪斜、頻尿，還會影響房事並減少精子量。有研究指出，若習慣長時間翹腳、又菸酒、少運動等不良生活習慣，可能會減少精子數量，不可不慎。

亞東醫院骨科醫師陳鈺泓在臉書粉專中提到，許多人都有翹腳的習慣，翹腳可能會導致脊椎側彎、腰酸背痛、坐骨神經痛、骨盆歪斜、異常頻尿及排尿下腹疼痛等問題。他並詳細解釋，翹腳主要會造成的4大害處：

1. 脊椎側彎：翹腳會讓脊椎歪斜，壓迫骨盆神經，造成腰酸背痛和肩頸痠痛。翹腳會讓骨盆、脊椎、頸椎都在不正確的位置，還有可能造成高低肩。

2 坐骨神經痛：翹腳會讓骨盆壓力不平衡，引起椎間盤、坐骨神經痛等問題，如果已經有酸、麻、痛、無力的症狀，就要特別小

3. 異常頻尿：翹腳可能會使骨盆底肌肉筋膜失去彈性，致排尿下腹疼痛或頻尿，甚至影響排尿功能和床事。

4.減少精子量：康乃爾醫學中心研究指出翹腳會讓精囊溫度上升，減緩精子製造速度。由於精子產生的最佳溫度在32~33 °C之間，只要超過這個區間，便可能減少精子產量，偶爾翹腳不會有太多危害，但若每天都長時間翹腳，加上吸菸、喝酒、生活作息不正常、缺乏運動等眾多不良生活習慣，就有可能產生些許影響。

至於如何改掉此翹二郎腿的習慣，陳鈺泓建議，坐在椅子上時，養成習慣讓雙腿貼緊椅子，除非站起身，否則不離開。此外，坐下前先有上述心理準備，想翹腳時就起身走動，舒展筋骨再坐回來，「約半個月後身體已經不會自然想翹腳了。」