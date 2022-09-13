目前西北太平洋海面上有梅花颱風、莫伯颱風以及將在今天增強為14號颱風「南瑪都」的熱帶性低氣壓，天氣達人彭啟明在臉書表示，西太平洋正在趕颱風業績，並指出這只是開始，預期後續會進入較熱鬧期。天氣粉專「台灣颱風論壇」也表示，颱風製造機還會繼續趕進度。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書指出，3個熱帶系統同時在西北太平洋發展，但彼此都保有適當距離，尤其昨天生成的莫柏颱風在最邊緣，都塞不進圖片裡。

圖為颱風預估路徑，日本東方遠海的莫柏颱風在最邊緣，連圖片都塞不進去。(翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急)

台灣颱風論壇表示，目前在關島西北方有個熱帶低壓正在發展，這幾天就會成為第14號颱風「南瑪都」，而這名字已使用18年非常資深，這輪是第4世，預估路徑會先往日本那霸靠近，隨後北轉日本機率較高，但還有調整空間，這幾天要留意一下；另外，根據最新資料來看，颱風製造機還會繼續趕進度。

不只3個颱風，西太平洋還會繼續趕颱風業績。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，硫磺島西南方海面上的熱帶性低氣壓，今天有增強為颱風的趨勢，預估往日本南方海面走，影響台灣機率低，至於長期還有不確定性，而輕度颱風「莫柏」在日本東方海面，離台灣更遠，沒有影響。

至於近日天氣，氣象局表示，今上半天仍受梅花颱風外圍環流影響，北部、東北部雨勢明顯，北台灣及中部山區有局部大雨或豪雨機率，其他地區局部短暫雨，預估最快今天下午到傍晚台灣海面能脫離颱風暴風圈，傍晚前後解除海警。