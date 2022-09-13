小編今天（13日）精選5件不可不知的國內外財經大事。通膨飆升，各國紛紛啟動升息來抑制通膨，使得消費者需求出現反轉，經濟衰退隱憂浮現，航運業也面臨運價急跌的慘況，陽明海運董事長鄭貞茂提到，展現抗跌力及永續發展在不確定環境下的重要性，也是航商渡過危機的關鍵，其中歐盟如果不展延海運業競爭豁免Block Exemption Regulation（BER）對航運業會是很大震撼。

【1】景氣反轉 船隊規模是兩面刃

貨櫃運價急跌震撼市場，隨著景氣反轉，卻有許多新船持續投入，引發供過於求疑慮。對此，陽明海運董座鄭貞茂12日形容，「船隊規模是兩面刃」，景氣好時，規模愈大賺愈多；一旦景氣不好，規模愈小、單位減損愈少，船舶也是資產，若船價下跌，船舶愈多將有更多資產減損需要攤提。

【2】法人翻多 12檔紅通通

三大法人12日同步回頭加碼，合計買超達147.36億元，其中，外資買超逾112億元，都寫下今年8月12日來最大買超。台積電（2330）、長榮航（2618）及陽明（2609）等12檔個股，各獲法人合力大敲3億元以上，股價也一飛沖天，有十檔勁揚2％～6％以上。

【3】蘋果i14來勢洶洶 點燃衛星通訊戰火

蘋果公司在新發表的iPhone 14手機新增衛星緊急求救（Emergency SOS via satellite）功能，顯示該科技巨擘開始切入尚在萌芽階段的衛星通訊市場，不讓勁敵谷歌母公司Alphabet與中國大陸華為公司專美於前。

【4】汽車晶片荒 恐延續至明年底

晶片產業兩樣情，年內消費電子晶片需求疲軟，各大廠甚至出現砍單現象。但另一方面，近期多家車用晶片大廠卻紛紛調漲產品售價，業內更預計汽車領域結構性晶片荒現象，恐將延續至2023年中旬甚至年底。

【5】台積資本支出 下半年躍增

台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan）本周登場，設備業界傳出，台積電下半年資本支出大躍進，明年亦將維持在400億美元以上高檔，主要是為了2023～2025年來自蘋果、英特爾、超微、輝達等大客戶的3奈米晶圓代工強勁需求做好準備，並為台積電大同盟生態圈的設備及材料業者營運旺到明年打了一劑強心針。