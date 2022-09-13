近期大陸男星的醜聞不斷，繼2021年吳亦凡涉嫌誘姦未成年少女後，一線小生李易峰也在日前爆出在各城市買春，沒想到一波未停一波又起，男星張翰的新戲播出後，也爆出疑似對劇中女演員性騷擾，在網路上引來罵聲不斷。

由張翰自導自演的新戲《東八區的先生們》，日前正式上檔，但開播沒多久就引來網友罵聲不斷。故事內容雖講述4個大學同學年過30所碰到的感情及事業難關，女主角還找來了34歲知名女星王曉晨飾演，但開播沒多久，就出現許多張翰與王曉晨的親密互動，有一幕拍攝王曉晨穿高跟鞋向後滑倒，張翰即使將人扶起的橋段，但畫面先是拍到張翰扯住女主角背部的內衣帶，接著才扶住女方，誇張又多餘的場面令觀眾無法理解。

另外，還有一集是張翰一手將王曉晨從椅子上抱起坐在自己的大腿上，而原本張翰放在女生腰部的手，卻瞬間移動到王曉晨的胸部上，看起來疑似想藉著親密戲明目張膽的「吃豆腐」，讓觀眾忍不住砲轟「根本是職場性騷擾」，也開始懷疑起張翰的人品。

網友更是紛紛留言「這是光明正大的在毛手毛腳」、「他為什麼會編出這種戲」、「現在看到他都覺得真噁心」、「王曉晨多好的一個演員啊，還跟胡歌合作過，張翰你放過她吧」、「根本想藉機揩女演員油」引發爭議。

張翰新戲竟出現扯女演員內衣的畫面。（圖／騰訊視頻）