近年颱風幾乎全避開台灣，僅有山區停班課，一般地區幾乎沒有颱風假可放。一名網友分享日本NHK專欄「了解時事」統計過去幾年各月份颱風的路徑，結果從6到12月的颱風路徑竟然都完美避開台灣，不是往東南亞的方向前進，就是朝日本的方向走，讓不少台灣人看呆「現在是怎樣？沒颱風假了？」

一名網友近日在PTT上發文分享，NHK分享近年各月份颱風的預估路徑，只見6到12月期間的颱風全都避開台灣，讓原PO忍不住驚呼說，直接略過台灣是什麼意思？現在的颱風是怎樣？

貼文引起網友討論，「中央山脈：沒一個敢來挑戰」、「中央斬颱刀有多久沒切颱風了」、「台灣人看了表示不開心」、「這是資方颱風？」、「最慘的是現在有些資方颱風假也沒給你薪水啊」、「又沒有颱風假了」。不過，也有許多網友認為，只要有帶水氣進來，會下雨就好，不用直撲台灣很好啊！

根據NHK專欄「了解時事」分享的圖片，日本氣象廳統計颱風路徑，發現6、11和12月的颱風大多會往東南亞去，而7、8、9、10月則是往日本的方向前進，而台灣都完美避開。

第14號颱風「南瑪都」最快今生成，預估路徑會經琉球群島北方海域後往東北大迴轉，影響台灣的機率微乎其微；昨生成的第13號颱風「莫柏」則距離更遠，對台灣無影響；第12號颱風「梅花」，今通過石垣島後北上，並未直撲台灣，但今天白天受梅花外圍環流影響，北部、東北部山區仍有大雨。