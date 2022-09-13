年底台北市長選戰引發各界關注。一份最新民調顯示，在看好度方面，國民黨候選人蔣萬安以38.3%奪冠，遙遙無黨籍候選人黃珊珊的21.5%、民進黨候選人陳時中的14.6%。大批網友對陳時中的低民調感到詫異，加上近日慈濟慈善事業基金會執行長顏博文爆料，2021年採購疫苗過程遭政商界大老勸阻，讓網友紛紛痛批陳「到底憑什麼選市長？」

《Yahoo奇摩》自7日起針對台北市長進行網路民調，截至今（13）日早上8時30分，已有超過3萬9700人參與投票。在「你看好誰當選台北市長？」這題，蔣萬安以38.3%坐上冠軍寶座，黃珊珊21.5%居次，陳時中則以14.6%列第三，其他人依序為台灣維新黨蘇煥智1.9%、無黨籍王文娟1.7%、無黨籍施奉先1.1%、無黨籍童文薰0.5%、台灣動物保護黨張家豪0.5%、無黨籍唐新民0.4%、台澎黨黃聖峰0.2%、無黨籍鄭匡宇0.2%、無黨籍謝立康0.1%、不知道／沒意見18.9%。

針對「台北市長參選人高達12位，你認為會對選情產生影響嗎？」認為不太會的民眾有40.7%、一定會17.1%、一定不會15.2%、可能會15.0%、不知道／沒意見12.0%。

此結果掀起熱烈討論，許多網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言，他們的意見包括，「看到慈濟的爆料讓人感火大了！陳時中到底憑什麼選市長？」「防疫做成這樣還敢選台北市長。」「我真的很懷疑還有多少人會投陳時中。」「支持除了陳時中以外的候選人。」「疫苗採購搞得不明不白，連慈濟都不忍了，還出來跟人選市長，不要嚇死人了！」