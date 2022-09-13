因美元走軟，市場預期8月通膨數據可望自高點回落，美股各大指數已連續第4天收紅。台股今(13)日開盤上漲逾130點，最高約來到14940點。
台積電ADR周一上漲0.8%收在82.15美元。台股現貨部分，台積電開盤上漲8.5元來到495元。聯電漲幅逾1%來到40.75元。貨櫃三雄股價陽明、萬海漲幅均超過1%。長榮現金減資目前進入暫停交易階段，9月19日重新掛牌。
法人指出，美股短線利空鈍化，有助台股於中秋節後續彈，中小型股仍有輪動機會，台股先前下修的走勢可望回穩。
美股道瓊工業指數12日上漲229.63點或0.71%，收32381.34點；標準普爾指數上揚43.05點或1.06%，收4110.41點；那斯達克指數揚升154.10點或1.27%，收12266.41點；費城半導體指數小漲9.31點或0.34%，收2731.09點。
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