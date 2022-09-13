美國之音引述英國《衛報》獨家報導，帝國理工學院（Imperial College London）將在今年底前關閉由中國航空太空和國防公司贊助的2個主要研究中心，據信這是倫敦打擊與中國學術合作努力的一部分。這2家中心的既定目標，是推進民用航空太空技術，但批評人士一再警告，這項研究很可能也會有助於推進中國的軍事野心。

報導說，中航工業結構設計與製造中心（The Avic Centre for Structural Design and Manufacturing）與中國領先的民用和軍用航空供應商，建立了長期合作夥伴關係，該供應商已經為研究尖端航空航天材料，提供了超過600萬英鎊的資金。

第二家研究中心是與「北京航空材料研究院」（BIAM）合辦的。北京航空材料研究院，是中國的一家國有航空航天和國防公司的子公司，該公司為高性能電池、噴氣發動機零件，以及抗衝擊飛機擋風玻璃項目捐贈了450萬英鎊資金。

帝國理工學院已經確認，在向政府出口管制聯合部門（ECJU）遞交的2份許可證申請被拒絕後，這2個中心將在今年年底前關閉。出口管制聯合部門負責監督與國際合作夥伴分享敏感研究成果。

在7月份時，英國軍情五處和美國聯邦調查局（FBI）的負責人警告說，中國對英國的大學構成間諜威脅。出口管制聯合部門的決定，凸顯了英國政府在這個問題上的強硬態度。

《衛報》援引智庫亨利·傑克遜協會（Henry Jackson Society）傳播主任山姆·阿姆斯壯（Sam Armstrong）的話說，帝國理工學院之所以做出這一決定，是因為英國政府認為，繼續發放許可證將會有助於中國的軍事發展，而這被視為是對英國國家安全的威脅，「政府已經向大學明確表示，氣氛正在發生全面變化，因此這些合作已經不再可能了。」

這些研究中心在2012年啓動時，當時的英國保守黨政府熱衷於發展這種夥伴關係。一些英國大學，特別是帝國理工學院和曼徹斯特大學，接受了中國國有企業的大量資金，而這些國有公司為中國軍方提供戰鬥機、監視軟體和導彈。

2015年，中國國家主席習近平在對英國的國事訪問期間，曾經參觀訪問過帝國理工學院和曼徹斯特大學。

隨著中國與西方關係的惡化，以及國際社會對香港和新疆地區人權的擔憂。對涉及「軍民兩用」技術的學術夥伴關係，已經開始遭到打擊和限制；因為這些技術不僅具有民用用途，而且也有潛在的軍事用途。

不過，倫敦帝國理工學院的一位發言人說：「帝國理工學院的研究是開放和公開的，經常在國際領先的期刊上發表研究成果，我們也沒有進行任何機密研究。所有夥伴關係和合作都經過徹底的審查，並定期進行復查，與相關政府部門密切合作，並符合我們對英國國家安全的承諾。」