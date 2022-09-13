中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」林襄近來以E級上圍和甜美臉蛋走紅，憑著這股高人氣接連發了兩本寫真集都賣翻，但樹大招風傳出她曾「修修臉」，或進廠維修上圍。日前中秋節她曬出自己烤肉的照片，中空僅穿小背心，不露點但整個胸型畢露，引來網友酸「塑膠遇熱很危險」，而她昨晚也親自回應了。

林襄近來人氣高，人紅是非多引來網友挖出她過去爭議言論，當時她剛走紅，除了感謝大家的支持，還勉勵自己說「不想當花瓶、靠奶、靠外表」，強調未來會繼續做好本分，精進舞藝，如今引來網友狂酸：「最近滿滿都是她的奶圖文」。之後她更被起底過去身材和臉蛋跟現在長得不一樣，質疑她是後天美女。

林襄曬出心靈雞湯，並宣告賣二手衣。（圖／翻攝自95_mizuki IG）

對此，林襄先前過生日時，曬出拍《鬼滅之刃》的電視截圖，上面寫著：「這一路走來我都做得很好！」，昨她則繼續曬出書本字句，上頭寫道：「不想再累下去的話，就要學會取捨，值得背負的才留著，令自己不快樂的則趁早放下」，另外還有：「有些事你只需要對自己負責，不必多作解釋，除非這件事會影響到別人，有時，太多的解釋只會為自己帶來不必要的困擾而已」。

林襄回應酸民。（圖／翻攝自95_mizuki IG）

儼然成為話題女王的林襄，最近也很有商業頭腦的挾著這股高人氣開賣二手原味衣物，搶賺粉絲荷包，日前她曬出烤肉照片，引來網友虧：「塑膠遇熱很危險餒」，她親自回應：「對，拿旁邊一點才安全，烤肉要注意哦」，另有粉絲替她抱不平反虧酸民：「是啊，你身上很多都塑膠，也要遠離熱源喔」。而林襄昨晚又在限時動態再度回應此事說：「不得不告訴大家，當下在拍攝，火源是假的，我們燈光師很棒的，如果一切是真的很危險！！」