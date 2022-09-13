梅花颱風雖未登陸台灣，但其外圍環流依然為台灣帶來劇烈降雨，水庫也大進補，氣象達人彭啟明表示，新北市烏來及桃園復興累積總雨量都超過500毫米，翡翠水庫的水位出現很戲劇性變化，從低於歷年平均水位飆到水位上限，有效蓄水量達93.3%，非常驚人。

翡翠水庫水位出現戲劇性變化。(翻攝自彭啟明臉書)

彭啟明早上在臉書表示，梅花颱風正往北走遠離當中，今天午後雨勢會顯著緩和，這次梅花颱風帶來的豪雨，讓新北市烏來區及桃園市復興區的累積總雨量都達500毫米以上，對北部水資源有很大幫助。

從今年翡翠水庫日平均水位歷線圖看到，翡翠水庫在9月初的水位低於歷年平均水位，為152公尺，但在軒嵐諾及梅花颱風接力補給下，現在水位逼近170公尺，超過水庫上限，讓彭啟明直呼，水位變化超戲劇性。

目前台灣各水庫最新蓄水量，大台北命脈翡翠水庫昨日水量一口氣上升4.32%，蓄水率93.3%，石門水庫98.2%，鯉魚潭水庫、湖山水庫、寶山第二水庫、湖山水庫蓄水率都是100%，永和山水庫99%、明德水庫97.2%、德基水庫97.4%、石岡壩88.7%、日月潭水庫97.3%、霧社水庫74.7%、仁義潭水庫99.6%、蘭潭水庫99.3%、白河水庫80.4%、曾文水庫53.7%、烏山頭水庫66.9%、南化水庫99.7%、阿公店水庫83.2%、牡丹水庫71.9%。