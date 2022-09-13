楊姓男子去年在網路上傳與女友性愛影片之影像，但加以馬賽克處理，一審判無罪，檢不服上訴，二審台灣高等法院認為，縱有部分加以馬賽克，但仍足以刺激或滿足性慾，並引起一般人羞恥或厭惡感，依用網際網路供人觀覽猥褻影像罪判處拘役30天，如易科罰金，緩刑2年。可上訴。

楊男與被害女子是同居之男女朋友，去年1月25日他在基隆市住處內，透過手機連結網際網路，創設臉書帳號，而將他與對方的性愛影片上傳，瀏覽權限並設定公開，使不特定多數人均得透過網際網路連結該臉書頁面後觀覽影像。

高院認為，該影像可見被害人微閉雙眼，而僅穿上衣，縱下體部分有經馬賽克處理，亦顯見未穿著褲子甚或內褲，又以右下方有與她裸露腿部靠緊、而膚色完全不同之另名肉體相貼合之情形為觀，實可見該馬賽克處之黑色區塊是性交影像。

高院指出，性愛影片之擷取影像，縱有部分加以馬賽克，但整體觀察下，仍足以刺激或滿足性慾，並引起一般人羞恥或厭惡感，而屬猥褻之影像無疑，審酌楊男坦承犯行判處拘役30天，緩刑2年，並應依調解內容履行給付。緩刑期間付保護管束，並禁止對她騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要之聯絡行為。