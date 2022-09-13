灰狼前鋒愛德華茲（Anthony Edwards）因為在IG影片裡公然歧視同性戀，遭受各界批評，球團13日聲明：「我們對於愛德華茲在網路社交平台的言行感到失望。」愛德華茲也緊急道歉，幸運的是他沒有遭到天下圍攻，美媒TMZ報導，其中一個頗有勢力的LGBTQ+團體PFLAG決定饒恕愛德華茲並認為「這是一個機會教育。」

PFLAG的一位領袖Jean-Marie Navetta表示愛德華茲的言語很傷人，但是圍剿他反而什麼也得不到，應該設法吸收他成為盟友。「這件事提醒我們，平等與接納仍是困難的目標。職業運動員這類公眾人物擁有巨大影響力，這次他傳達了荒誕不經的訊息。但是PFLAG相信盟友們都在同一個旅途上，我們相信這次是愛德華茲正式步上了成為盟友的旅途，我們會準備好幫助他的。」

影片中愛德華茲開車在路邊看到一群打赤膊的男人摟摟抱抱，愛德華茲諷刺說：「看看這些酷兒老黑，現在世界變成什麼樣子了。」旁邊還有一個女人跟著訕笑。

美媒Outsports統計現役NBA球員至少40人發表過總計78篇以上的恐同推文，包括杜蘭特（Kevin Durant）、貝弗利（Patrick Beverley）、卓雷蒙格林（Draymond Green）、麥科倫（CJ McCollum）、蓋伊（Rudy Gay）。大多數和愛德華茲一樣是黑人球員。

2020年的西好萊塢LGBTQ+大遊行原先是白人同志團體主導，但是遭到黑人酷兒的強烈反彈而取消，遊行最後改成統合了同志與黑人民權的All Black Lives Matter（所有的黑人命都很重要），美媒NBC指出「黑人民權的勢力已經足以促使同志團體正視自己的歷史缺失。」