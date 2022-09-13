楠梓警方日前逮捕一名車手，起出證物台北地院的公證本票。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

25歲林姓男子聲稱欠下數十萬元高利貸，對方要他當車手取款抵債。楠梓警方獲報後到場埋伏，逮捕正要向黃姓婦人取款的林男，訊後移送橋頭地地檢署。檢察官認為林男有串供與逃亡之虞，向法院聲押獲准。

70歲黃姓婦人於9月5日在家看晨間新聞時，騙徒致電自稱是林姓偵查隊長，指黃婦在北部涉及一件洗錢案，需要監管其帳戶。黃婦原本還不信，但隨後又接到分別由詐騙集團假扮的銀行行員、檢察官來電稱其名下帳戶遭他人盜用。

黃婦被嚇得以手機加入一名自稱王姓檢察官的通訊軟體LINE，王檢告訴黃婦，如果不配合監管帳戶，就要抓他去關，嚇得黃婦趕緊去銀行領出自己的新台幣150萬存款，並依照歹徒的指示，在家中等候王檢來收款。

幸好，黃婦的朋友得知此事後，告訴她這是詐騙，黃婦於9月8日向楠梓警分局加昌派出所報案。員警獲報後將計就計，並事先準備好假的鈔票，到場埋伏。在8日下午2時許，逮捕一名自稱刑事局專員的林男。

林男聲稱，他因為向地下錢莊借高利貸，所以被逼著去當車手抵債。警方對此說法存疑，訊後依詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。檢方訊後向橋頭地院聲押獲准。