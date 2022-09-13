陳姓法官的登山杖被尋獲，消防人員下切搜救。（台中市消防局提供）

曾偵辦過鄭捷案的台北法院47歲法官陳伯均帶著妻女一家四口，11日攀爬台中和平池有山因獨自探路失聯，經過連日搜救未果，台中市消防局13日一早再加派人力，第二批搜救人員攜帶200米繩索，6時出發與第一批會合，將下切搜尋陳男。

台中市消防局指出，11日16時06分1行4人登池有山，下山時至池有線3.5k叉路口迷路，陳男獨自探路尋找下山出口，約30分鐘即聯絡不上，其妻報案請求協助。

消防局立即出動梨山分隊消防人員4人，由梨山分隊小隊長姚泳和帶隊前往搜尋，也請布農卡里布灣登山隊高山協作來協助搜救，於11日下午5時13分，協作找到母女3人，先帶他們到新達山屋休息；下午5時28分，山友在附近峭壁上方找到一支疑似失聯者的登山杖，但未發現陳男。

消防人員連夜上山，12日上午6時40分到達登山杖地點處進行搜索未果；接著下切約40公尺處，發現第2支登山杖，經家屬確認為陳所有，由於前方為斷崖且霧氣很重，無法目視深度，另天色昏暗風雨增大，搜救人員先於3.5K處紮營夜宿。

今天一早，第二梯次搜救人員包括消防人員4名、武陵小隊1名、林務局2名共7名，攜帶裝備及200米長繩索，於6時出發上山與第一梯次人員會合，並展開救援，希望能盡快傳出好消息。