英國王室要求，民眾向女王獻花時先拆除外包裝。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世後，許多民眾到白金漢宮附近獻上花束、柏靈頓熊（Paddington Bear）及果醬三明治，這讓王室罕見要求民眾別再送熊娃娃和果醬三明治，因為不環保，不方便做堆肥。

The Green Park has probably never smelled as fragrant as it does now. #TheQueen pic.twitter.com/4z9CNSQGFY — Majesty/Joe Little (@MajestyMagazine) September 12, 2022

綜合英國廣播公司（BBC）、《紐約郵報》（New York Post）報導，女王伊麗莎白二世8日辭世後，許多民眾自發到王宮、王室城堡附近獻花致意，白金漢宮附近的王家園林「綠園」（Green Park）也是倫敦民眾主要獻花的地點，幾天來已堆滿花束、卡片，甚至是柏靈頓熊絨毛娃娃。

Visited the floral tributes at Green Park earlier pic.twitter.com/MBBEmsLPB0 — Elliot Wagland (@elliotwagland) September 11, 2022

Beautiful Green Park, now transformed in to a memorial garden full of thousands of flowers and cards for the Queen and the Royal Family @LBC pic.twitter.com/efVkluNELp — Charlotte Lynch (@charlotterlynch) September 12, 2022

CTV National News' @DHamamdjian reports from London, where tributes for Queen Elizabeth II continue to pour into Green Park.



Full coverage: https://t.co/wS2Of54b4A pic.twitter.com/MJpF2dfuRf — CTV News (@CTVNews) September 12, 2022

不過管理綠園的「皇家公園」（The Royal Parks）慈善基金會提醒民眾，別再送柏靈頓熊及果醬三明治。

皇家公園近日在官網公布民眾可以獻花的地點，以及如何獻花悼唁的相關建議，其中一部分特別回應能否獻上卡片及泰迪熊、禮物等人為物品，皇家公園委婉表示較不希望民眾獻上泰迪熊或氣球等非花束物品，不過可以接受卡片，基金會員工將定期移除卡片，另外存放。

Please see our website for information on laying floral tributes to Her Majesty The Queen in The Green Park.https://t.co/n8ImGwSKII — The Royal Parks (@theroyalparks) September 11, 2022

皇家公園也指出，考量到環境永續，希望民眾只獻上有機或可堆肥的物品，獻花前先拆除外包裝，如此除了能延長花束壽命，也有助於後續的堆肥作業。

英國民眾會擺放柏靈頓熊，主要是6月王室歡慶女王登基70周年白金禧時，女王與柏靈頓熊合體拍短片，影片中女王開玩笑告訴柏靈頓熊，自己的包包裡隨時攜帶果醬三明治，柏靈頓熊的最愛正是果醬三明治。

6月英國女王伊麗莎白二世登基70周年時，女王曾與柏靈頓熊（Paddington Bear）合體拍片。

女王辭世後，柏靈頓熊官方推特也發布推文緬懷：「謝謝您的一切，女士。」