藝人外表光鮮亮麗，一旦爆發負面新聞恐對演藝事業影響，想當年演過《西遊記》孫悟空的男星張衛健，深受電視台力捧，更被視為「周星馳喜劇接班人」，但之後他與謝霆鋒2人拍《小魚兒與花無缺》時，於片場毆打王伯昭假戲真做，還把人重傷打進醫院，令多年形象一夕崩壞遭到封殺，如今搭公車代步竟無人認出。

張衛健1984年香港新秀歌唱大賽出道，並在張國榮提攜下進軍歌壇，之後轉投影視拍攝，帶來《少年張三豐》、《鹿鼎記》等口碑佳作，其中《西遊記》更是堪稱經典，美猴王一句「帥到掉渣」創造不小討論；可惜後來出演《小魚兒與花無缺》，和同劇謝霆鋒結為兄弟卻惹出打人糾紛，不僅激起觀眾反感，更因此被大陸演員工會封殺。

多年以後，張衛健偶爾節目受訪，可惜並未激起太多火花。(圖/張衛健 微博)

被消失後的張衛健後來淡出演藝圈，結果1999年碰上金融風暴而投資慘賠，甚至一度落魄到得租房子度日，欲低頭向人周轉卻多次被拒絕，後來經恩人劉德華出面協助，才艱難地度過這段低潮，這幾年他鮮少出現在螢光幕上，只透過節目受訪和社群分享近況，然而人氣早已今非昔比，並未激起太大火花。

張衛健如今的人氣，搭公車時都不會被認出。(圖/張衛健 微博)

張衛健自己也曾在社群曬出一張公車自拍照，可見他戴著毛帽和太陽眼鏡，四周擠滿滿滿的通勤人潮，卻無人認得出真實身分，連張衛健自己都打趣說，「如果你們在公交車上發現我，歡迎過來索取簽名，免得我站著無聊」。