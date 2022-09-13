據美國之音報導，美國總統拜登美東時間12日簽署一項行政令，啟動國家生物技術和生物製造倡議，以降低美國對國外的依賴，確保美國能夠把所有發明創造轉化為產品的能力，回應中國在生物技術方面的挑戰。這項倡議將在美國境內創造新的就業、建立更加強大的供應鏈，降低美國家庭的生活成本。

白宮新聞稿說，將在周三舉辦國家生物技術和生物製造峰會，相關聯邦政府機構將宣佈範圍廣泛的新的投資項目和資源，為充分利用生物技術和生物製造提供便利，推進總統行政令的落實。

白宮指出，「生物經濟仍然是美國的強項，同時也是一個巨大的機遇。」如果能夠充分利用生物技術和生物製造的全部潛力，「我們將能夠…製造我們日常生活中使用的幾乎任何東西、藥品、燃料和塑料等，並繼續推動美國的發展」。

這個行政令被認為是對拜登上個月簽署的《晶片和科學法案》作出的一項補充。拜登為該法案撥款520億美元，以擴大半導體生產規模和興建新的晶片工廠，推動相關研發的進步。

拜登上周五在俄亥俄州首府哥倫布市參加了美國晶片巨頭英特爾公司投資200億美元新建一個新工廠的破土動工典禮，並發表講話。拜登說：「美國將創造晶片行業的未來，工業化的中西部又回來了。」

晶片法案通過後，許多其他公司也宣布將建設新的半導體工廠，該法案授權為美國半導體生產和研究提供約520億美元的政府補貼，並為晶片工廠提供價值估計達240億美元的投資稅收抵免。拜登說：「業界領袖之所以選擇我們—美國—是因為他們看到了美國的支持和領導。」

《晶片和科學法案》的目的是促進奈米技術、清潔能源、量子計算、人工智慧，特別是晶片（半導體）製造，減少美國經濟對外國半導體的依賴，也是對中國加大力度發展本國晶片行業作出的回應。

今年5月，中國發佈了五年生物經濟發展計畫。

美國財經媒體彭博社引用一名白宮高級官員的話說，美國擁有全球最好的生物技術發明家，在這方面居於全球領先地位。

「但是，我們面臨落後的風險，就像我們在半導體行業和先進的電信行業遭遇的情況那樣，除非我們將生物技術創新轉化為所有美國人的經濟和社會利益，」這名官員說，「其它國家，特別是中國，正在這個行業大力投資，對美國的領導力和競爭力帶來了風險，除非我們採取行政令中提出的行動。」

另一名行政部門的高級官員說，在本世紀結束之前，「工程生物學擁有可以用於佔全球產出三分之一以上的製造業產能的潛力，其價值相當於近30萬億美元」。