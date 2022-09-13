華科集團軟板廠嘉聯益(6153)公告董事會選任新董事長及副董事長，新任董事長由原副董事長焦佑衡擔任，並兼任總策略長，受惠於美系客戶訂單暢旺，嘉聯益8月合併營收達18.24億元，為107年11月以來新高，隨著觀音廠調整效益顯現，嘉聯益預估，第3季有望單季轉虧為盈，全年獲利可期。

嘉聯益與華科集團的瀚宇博(5469)於2019年7月策略聯盟，瀚宇博以每股28元、總金額24.38億元認購嘉聯益的私募股份，以及瀚宇博德1股換嘉聯益1.36股股權，分別取得嘉聯益16%及8%，共計24%股權，成為嘉聯益第一大股東，經過3年左右的磨合，嘉聯益董事會公告選任新董事長及副董事長，由原副董事長焦佑衡出任新董座，並兼任總策略長，原董事長蔡長穎則擔任副董事長。

嘉聯益長期耕耘手持產品天線，無論是上天線、下天線、4到6層板天線模組，甚至是LCP材料天線等都著墨甚深，近幾年公司因觀音廠處於調整期，營運陷入谷底，不過隨著觀音廠調整效益顯現，嘉聯益營運已現轉機，市場預期，焦佑衡擔任嘉聯益董座後，可望進一步整合嘉聯益與瀚宇博等華科集團PCB產品，對兩家公司營運將有正面助益。

受惠於美系客戶訂單強勁，嘉聯益8月合併營收達18.24億元，月增17.88%，年增39.69%，為107年11月以來新高，累計前8月合併營收為90.1億元，年減6.87%。

嘉聯益上半年稅後虧損為2.73億元，每股淨損為0.49元，在營收攀升及觀音廠調整效益顯現下，嘉聯益預估，第3季有望單季轉虧為盈，全年獲利可期。