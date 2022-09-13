過完中秋節，百貨也順勢在周年慶開打前衝一波業績，率先推出秋季加碼優惠活動，Global Mall就表示今年1-8月買氣已大幅回升，業績較去年同期成長近40%、人潮增長超過20%，因此再趁勢推出「秋季新生活」為周年慶暖身。

Global Mall的台灣環島旅遊手冊中，集結百大品牌優惠券，南港車站的想想咖哩推出指定主餐第二份半價優惠。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店推出佳麗寶「秋顏美妝組」，原價2970元，優惠價1800元。（Global Mall提供）

Global Mall就在10月2日前不僅推出秋季舒緩療癒居家用品、秋遊露營、服飾配件7折起，更在線上下同步推出三大回饋優惠，包括線下推1點換百元購物金、點數5倍送、消費滿額送200點、新會員贈200點，線上環球Online則推APP扣10點換千元線上購物折價券，另外更成為提供最多行動支付服務的百貨，當中全台連鎖百貨首家合作新上線的「全支付」，就享不限金額消費即享8%回饋，綁定後享消費同步累積會員點數，新會員加碼送iMall點數100點，還推出了「百萬旅遊大放送」，只要扣會員點數10點即可兌換「台灣環島旅遊手冊」，集結逾百品牌買一送一、5折起優惠券，再抽價值2萬元以上的日暉國際渡假村Villa住宿券、環島旅行住宿券等總價值超過500萬元的旅遊獎項。