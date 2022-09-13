慈濟基金會執行長顏博文爆料，去年許多工商大老想買疫苗但遭政界商界勸阻，雖然曾為指揮官的民進黨台北市長參選人陳時中、行政院皆否認，外界質疑聲浪仍未停歇。對此，有評論認為，若民進黨繼續任由側翼、名嘴操作「擋疫苗事件」，恐將影響陳時中現在握有的3成綠營基本盤，選情將雪上加霜。

顏博文日前在受訪時透露，去年採購BNT疫苗時接到政界、工商界大老的「勸退」電話，要他們不必浪費力氣了，因為買不成的。對此，媒體人周玉蔻12日在臉書痛批慈濟編造假故事攻擊陳時中，慈濟則再發聲明表示，證嚴法師對疫苗的採購，本著出家人慈悲為懷的心，2021年購買BNT疫苗一事，感恩總統蔡英文成就圓滿此事。

陳時中能否當選涉及民進黨年底的成敗，綠營因此緊急滅火，指揮中心12日便立刻公開BNT採購時序，意圖澄清去年並沒有擋BNT疫苗。對此，《中評社》認為，陳時中被貼上地下衛福部長、擋BNT疫苗兩大標籤，澄清都來不及了，綠營側翼、名嘴就開始攻擊長年從事慈善事業的慈濟、證嚴法師，根本是提油救火。

台灣近日恐迎來新冠肺炎BA.5的新一波疫情，恐將影響陳時中現在握有的3成綠營基本盤，該評論示警，若民進黨任由綠營側翼、名嘴操作擋疫苗事件，陳時中選情如凜冬將至。