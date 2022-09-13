前民進黨立委鄭寶清宣布參選桃園市長並遭開除黨籍後，當地選情引發關注。一份最新媒體民調顯示，國民黨張善政支持度維持36％，民進黨鄭運鵬略增至27％，無黨籍的鄭寶清8％、民眾黨籍的賴香伶5％。對此，媒體人陳鳳馨12日直言「賴香伶被『棄保』的可能性非常高」。此說法引熱議，不少網友認為鄭寶清對鄭運鵬的威脅不容小覷，更有人預估：「鄭寶清會吸收討厭鄭運鵬跟賴的票，未來上看15-18％」。

陳鳳馨12日在節目《少康戰情室》中，引述《TVBS》最新民調分析了，這四位候選人中，只有張善政的喜歡度大於不喜歡度，喜歡他的有37％，不喜歡的只有24％，且每一次調查都是如此，所以他是一個被喜歡程度還蠻高的候選人；反觀鄭運鵬的喜歡度只有24％，不喜歡度則為34％，而這34％就會變成「喜歡鄭文燦也不會投給鄭運鵬了」。

不僅如此，最後陳鳳馨更坦言，賴香伶討論度太低了，所以可能大家對她沒有感覺，這樣的支持度下去，其實被「棄保」的可能性非常高；至於鄭寶清的討論度雖也屬偏低，但他很難預估，因為他擺明了就是反對現在的民進黨，會不會被「棄保」還很難講。

此說法引發網友熱烈討論，大家抱持不同看法，湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「鄭寶清會吸收討厭鄭運鵬跟賴的票，未來上看15-18％」、「鄭寶清是民進黨創黨大老之一，看看上次許信良弟弟的態度就知道了，對民進黨的威脅不容小覷」、「這次桃園市場選戰，只能說民進黨剉咧等了」、「綠營8年桃園執政恐怕要被終結了」、「陳鳳馨講得很對」、「張善政命很好，但也不能掉以輕心，贏得不漂亮對他也不光彩」。