由能源股和科技股領軍，周一美股三大指數連漲第4天，並觸及兩周高點。在關鍵的通膨報告發布之前，美元走軟以及對通膨已經到頂的信心增強，助華爾街股市延續上周終結連跌3周的反彈升勢。標普500指數和那斯達克指數分別為7月7日和8日以來首次連漲第4天。

媒體引述消息人士報導，拜登政府擬在下個月發布新規擴大對中國的半導體出口限制，半導體股表現不如大盤，費城半導體指數僅小漲0.34%。台積電ADR收漲0.76%。

標普500指數11大類股全面收高，受原油價格上漲激勵，能源股漲幅最大。

整體而言，成長股表現略勝於價值股。大型股亦給大盤帶來強力支撐。蘋果勁揚3.9%，給標普500指數和那斯達克指數帶來最大的提振。該消費電子巨頭上周發表最新的iPhone 14系列手機銷售傳出捷報。

投資人正密切關注周二開盤前公布的8月消費者物價指數（CPI） ，這些數據可能提供與聯準會收緊政策會持續多久、會升息多高的相關線索。

據路透社調查，受訪經濟學家預估，由於近來大宗商品價格回落，美國8月CPI較7月下滑0.1%，年漲幅則小幅降溫至8.1%。

上周四聯準會主席鮑爾（Jerome Powell) 重申央行仍將堅定致力於應對創下數十年高點的通膨，並將堅持不懈、直到任務完成。

根據CME的FedWatch工具，金融市場目前預期聯邦公開市場委員會（FOMC）將在下周政策會議結束時連續第三次升息75個基點的可能性為92%。

★主要指數

道瓊指數漲229.63點或0.71%，收32,381.34點。

標普500指數漲43.05點或1.06%，收4,110.41點。

那斯達克指數漲154.10點或1.27%，收12,266.41點。

費城半導體指數漲9.32點或0.34%，收2,731.09點。

★消息

泛歐STOXX 600指數收盤大漲1.76%。俄羅斯上周六潰敗後撤離了其在烏克蘭東北部建立的主要基地，為歐股和歐元帶來提振。

根據紐約聯準銀行調查，8月美國消費者的1年通膨預期為5.7%，較7月份的6.2%下滑。3年通膨預期從7月份的3.2%下跌至2.8%，並為連續第4個月回落。5年通膨預期為2%，亦較7月的2.3%下滑。

美國10年期公債殖利率尾盤漲5.6個基點，報3.377%，盤中一度跌5.9個基點，報3.262%。

美元指數一度大跌1.09%，報107.81，歐元盤中一度勁揚1.55%，報1.0198美元，創下3月以來最大漲幅，反映出市場預期周二出爐的8月通膨數據可能降低聯準會大幅升息的必要性，以及歐洲央行官員近來不斷釋出將進一步大幅升息的鷹派訊號。烏克蘭在反攻東北部的戰役告捷，亦給歐元帶來提振。

周一原油價格盤中由跌轉升，終場美國期油收漲0.99美元或1.14%，為每桶87.78美元，盤中一度跌1.88%。布蘭特期油收漲1.16美元或1.25%，為每桶94.00美元。

美國各交易所成交量總計為96.3億股，過去20個日均量為102.2億股。