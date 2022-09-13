★分析

Dakota Wealth資深投資組合經理Robert Pavlik表示，CPI料將略為下降，市場希望這個消息能轉化為在聯邦公開市場委員會（FOMC）9月會議之後，升息力道將放緩。因此，你今天才會看到市場風險偏好升高。市場現在已經完全消化9月將升息75個基點的預期，但投資人希望下一次是50個基點，以及之後還能看到升息幅度略有縮減，而華爾街可以與之共處。

Toews Asset Management執行長Phillip Toews表示，烏克蘭反攻俄軍意外告捷，再加上可能出現非常有利的通膨消息，甚至可能顯示8月通膨降溫，可能帶動市場持續走高。到那時，就短期和中期而言，主要威脅將是企業業績表現是否繼續惡化。

高盛表示，雖然美國經濟面臨不確定性，但歐洲情勢更為惡劣，幾乎難逃衰退命運，因此美國企業的表現將優於歐洲企業，可提供較高的風險報酬，預估標普500指數到今年底可望站上4300點，亦即較上周五收盤位仍有5.7%的上漲空間。

★類股

標普500指數11大類股全面收高，能源股漲1.81%，漲幅最大，其次為科技股漲1.63%，非必需消費類股漲1.35%。

由中概股組成的金龍中國指數勁揚2.8%，收在7,403.85點。

★重磅股

重量級科技股普遍上漲，蘋果漲3.85%，微軟漲0.83%，亞馬遜漲2.39%，Alphabet漲0.19%，特斯拉漲1.58%，Meta跌0.11%，網飛漲1.27%。

道瓊指數成分股方面，蘋果漲3.85%，漲幅最大，其次為美國運通漲2.53%。安進（Amgen）跌4.07%，表現最疲弱，與家得寶（跌0.74%）、嬌生（跌0.04%）是唯一下跌的三檔成分股。

主要晶片股漲跌互見，美光漲0.87%，輝達漲0.82%，高通漲0.72%，恩智浦漲0.55%，英特爾漲0.32%，德州儀器跌0.09%，應用材料跌0.22%，超微跌0.95%。

★焦點股

蘋果勁揚3.85%，收在163.43美元，創下5月以來最大單日漲幅。該消費電子巨頭在上周發表備受關注的iPhone 14系列手機後，各地銷售陸續傳出捷報，券商表示i14系列手機的預購需求強勁，尤其是價格較高的Pro機型賣得更好。知名蘋果分析師郭明錤表示，i14 Pro Max機型的預購需求已經超越去年iPhone 13 Pro Max。

藥廠必治妥施貴寶（Bristol-Myers Squibb）上漲3.1%，收在72.36美元，其乾癬（psoriasis）藥物在上周五獲美國食藥管理局批准。對手乾癬藥物Otezla製造商安進（Amgen）則下跌逾4%。

推特收跌1.8%，與特斯拉執行長馬斯克因取消收購交易而引爆的法律戰持續延燒。

二手車零售平台Carvana Co獲Piper Sandler調升股票評級至「加碼」，股價飆漲15.5%。

★台股ADR

台股ADR僅日月光收黑。

台積電ADR漲0.76%，收82.15美元，換算台股價格為507.19元。

聯電ADR漲0.31%，收6.53美元，換算台股價格為40.32元。

日月光ADR跌1.39%，收5.67美元，換算台股價格為87.52元。

中華電信ADR漲0.69%，收39.21美元，換算台股價格為121.04元。