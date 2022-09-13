遠傳(4904)大數據平台技術再添超強戰友，宣布成為全台第一家與全球圖形資料平台龍頭Neo4j合作的資通訊服務業者，除了將引進Neo4j獨步全球的圖形資料庫(Graph database)進行大數據分析，能高效且快速地處理傳統資料庫難以企及的資料關聯分析，包含顧客需求洞察、詐騙檢測、網路安全等，有效提升顧客體驗與資安防護。此外，遠傳5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術更將結合Neo4j圖形資料庫科技，對外提供專家顧問服務，協助企業客戶善用數據價值，創造競爭優勢，作為數位轉型的基石。

遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民表示，遠傳致力發展5G「大人物」、雲端、資安核心技術，與眾多國際頂尖大廠進行策略合作，引進最先進的IT科技，從而將自身實際的大規模導入經驗，分享給國內產業界，是遠傳新經濟的核心戰略之一。我們已經看到圖形資料庫科技在網路安全、客戶關懷、人流分析、消費性商機挖掘、物流路徑規劃與大規模物聯網裝置部署應用方面的巨大潛力。這次很高興成為全台第一家與全球圖形資料平台龍頭Neo4j合作的資通訊服務業者，除了能將數據轉化為更有價值的洞察，提升顧客體驗；更將成為遠傳協助企業客戶創新升級的養分，透過遠傳「轉型專家顧問服務」團隊傳承經驗，將協助企業客戶以最高效的方式完成大數據平台轉型，一同朝向實現Data-Driven(數據驅動)的數位轉型目標前進。

相較於傳統的關聯型資料庫技術以資料表格的方式儲存，圖形資料平台龍頭Neo4j開發的圖形資料庫（Graph Database)科技則藉由許多nodes(節點)、relations(關係)、properties(屬性)、label(標籤)儲存，能有效處理大量、複雜多變的網狀數據，無論運算效率、靈活度、安全性均遠高於傳統資料庫。遠傳長期深耕大數據技術，結合Neo4j圖形資料庫科技將大幅深化數據分析能力，幫助企業用戶導入customer 360全方位輪廓分析，提升用戶數位行為的多元價值，挖掘用戶潛在需求，進而優化產品服務、提升客戶體驗。運用於網路安全社交工程，則可在用戶不慎觸及釣魚網站時，即時通報示警、或阻擋進入該頁面，防範網路詐騙。