颱風梅花豪雨影響，今天清晨台鐵平溪線列車煞車不及，撞上比人高的巨石，列車排障器受損，車上無旅客，十分-菁桐間封閉，因目前事故地點降豪雨，不確定何時搶通。

台鐵運務處長劉雙火接受中央社記者訪問表示，清晨4時57分接獲通報，一列從七堵開出往菁桐的平線溪列車，在嶺腳路段因煞車不及，撞上路線上的巨石，現場回報巨石比人還高。

劉雙火說，列車上並無旅客，司機也無受傷，但列車車頭用來排除路面障礙的排障器受損，目前列車已回到七堵，但事故現場仍降豪雨，不確定路線何時能搶通，台鐵已啟動平溪線公路接駁。