觀察者網13日報導，中國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表團網站當地時間12日消息，中國常駐維也納聯合國代表王群，在國際原子能機構九月理事會通過議程前進行解釋性發言，警告英美澳三國核潛艇合作企圖若得逞，原子能機構將淪為「核擴散機構」。

王群表示，中方對美英澳三國無視理事會三次以協商一致方式就三國核潛艇合作問題通過的相關議題，以及據此正式啟動的政府間進程，推動就同一問題重複設置議題的做法深表關切。鑒於三國所提議題的非正當性，中方在此聲明，不參與（disassociation）三國所提議題的協商一致，請將中方立場記錄在案。

第一， 三國公然脅迫機構，大搞政治操弄。三國企圖脅迫祕書處提出豁免三國核潛艇合作的保障監督方案，然後憑藉自己在理事會的票數優勢，強行推動理事會通過，從而迫使機構為其非法擴散行徑背書。如上述企圖得逞，機構將實質性違反《規約》的目標，從而淪為「核擴散機構」。

第二， 三國公然製造分裂，挑起陣營對抗。三國憑藉票數優勢，無視理事會此前三次以協商一致方式通過的共識議題，強行另起爐灶，推動就同一問題重複設置議題，劫持有關討論進程。這一行徑將分裂理事會，挑起對抗，嚴重影響機構正常工作。

第三， 三國刻意混淆是非，誤導國際社會。三國合作，本質上是核擴散行為，直接違反《禁止核武擴散條約》（NPT）第一、二條。三國用所謂「海軍動力爐」為藉口回避三國合作涉及核武器材料從核武器國家轉移到無核武器國家這一「原罪」，妄圖拋開NPT援引全面保障監督協定（CSA）第14條，這從程式上、實質上和法理上都行不通。任何CSA條款都從NPT而來，故此自然不能凌駕或抵觸NPT的母法地位。

王群強調，中方呼籲機構全體成員國繼續在中方所提議題下參與討論，包括討論總幹事報告，進一步推進此前三次協商一致達成的政府間進程，聚焦三國核潛艇合作的本質，共同探討解決方案，以實際行動捍衛NPT，維護國際核不擴散體系，維護國際和平與安全。

9月12日，國際原子能機構理事會在維也納召開。會議第四次協商一致決定以單獨正式議題形式討論美英澳核潛艇合作有關問題。中國常駐維也納聯合國代表王群在通過上述議程後受訪。

王群說，在中方主張下，機構理事會連續四次以協商一致方式決定設置單獨正式議題，專門討論「美英澳核潛艇合作 (AUKUS)所涉核材料轉讓及其保障監督等影響NPT各方面的問題」，挫敗了一些國家企圖劫持理事會的圖謀，是「維也納精神」對「霸權主義」的勝利。 這充分反映了國際社會對三國核潛艇合作所涉核武器材料轉讓問題的關切，說明美國式「小圈子」在機構不得人心。

王群強調，美英澳核潛艇合作所涉核材料轉讓問題，本質上就是核擴散，三國必須放棄這一危害全球的舉動。三國核潛艇合作超出了現有國際核不擴散體系，也超出了機構祕書處的職責範圍，不是三國就可以私自處理的，必須由機構成員國來管。中方一直主張通過政府間進程予以充分討論， 理事會前三次的討論讓國際社會和機構廣大成員國更為深入地認識到三國核潛艇合作的嚴重負面影響、特別是其防擴散風險和隱患。

王群指出，構祕書處一直以公正客觀的態度，按照《規約》授權，為國際社會提供了探討三國核潛艇合作問題的平台。總幹事近期發布報告，在督促三國需履行防擴散法律義務的道路上邁出了正確的一步，各國也將推動圍繞三國核潛 艇合作問題的討論走向深入。然而，三國卻無視理事會三次以協商一致方式就三國核潛艇合作問題通過的相關議題，以及據此正式啟動的政府間進程，另起爐灶，推動就同一問題設置重複議題，公然搞政治操弄，公然蔑視機構規則，公然綁架機構祕書處「洗白」其核擴散行徑，公然在機構製造分裂。是非自有公論，三國這一卑劣伎倆終將失敗。

王群表示，得道多助失道寡助，希望機構繼續秉持中立，為解決三國核潛艇合作對核不擴散體系的影響提供平台。希望各成員國通過本次專題討論，聚焦三國核材料非法 轉讓這一「原罪」和事實真相，探尋解決方案，以實際行動共同捍衛《禁止核武擴散條約》，維護國際和平與安全。 希望三國不要為機構的正常履職增設障礙，不要繼續充當國際秩序的破壞者、多邊主義的攪局者、世界和平的破壞者。