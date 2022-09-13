南韓女團24歲女團「DIA」成員鄭彩娟，擁有甜美臉蛋與165公分的高䠷身材，2016年自選秀節目《PRODUCE 101》脫穎而出後，即以為期1 年的限定女團I.O.I成員身分出道，之後再加入女團DIA並開始朝向戲劇圈發展。而近期都在趕拍全新電視劇《金湯匙》的她，卻在昨日傳出拍攝期間發生意外，被緊急送往醫院治療，最新傷勢也曝光，令粉絲們相當擔心。

根據南韓媒體的報導，鄭彩娟的經紀公司「MBK娛樂」對外透露，鄭彩娟在10日拍攝電視劇《金湯匙》時，不慎從階梯上摔下來，嚇壞現場所有工作人員，緊急將她送往醫院，而經過醫生檢查發現她除了有腦震盪外，鎖骨也骨折，今（13）日下午將會進行鎖骨手術，並確認韌帶的損傷程度，若是一樣受傷將會在手術中一起處理並治療。

據了解，鄭彩娟近期與陸星材、李鍾元一同拍攝的新戲《金湯匙》，將在9月23日正式開播，另外，她也正在準備DIA預計於明（14）日所發表的最後一張回歸單曲《Rooting For You》，如今，鄭彩娟發生受傷意外，所有行程勢必將受到影響，但經紀公司也會以藝人的身體健康作為首要考量。粉絲們得知消息後，也相當心疼地紛紛在底下留言，祝福她早日康復、回歸舞台。