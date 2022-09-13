慈濟執行長顏博文近日受訪時，提到2021年採購BNT疫苗內幕，引起各界關心。國民黨台北市議員王鴻薇指出，最早想買BNT的其實是行政院前院長林全擔任董事長的東洋製藥，但採購案卻突然踩煞車，直言連林全都感嘆說水很深，民進黨還敢說沒擋？

王鴻薇昨（12）日在臉書表示，顏博文近日回顧去年慈濟買疫苗遇到的阻礙，竟被防疫指揮官王必勝攻擊是「選舉惡意操作」，民進黨台北市長候選人陳時中還說自己不是瘋子，但民進黨到底有沒有百般刁難，時隔不過一年多，現在卻睜眼說瞎話，讓她狂酸「笑死，敢說自己沒擋BNT？」

「最早要和上海復興買BNT的就是林全擔任董事長的東洋製藥！」王鴻薇提到，當時的採購案在短短一個月內突然踩煞車，事後連林全都感嘆水很深，而陳時中在立法院答詢時，竟稱上海復興代理的BNT是在深圳分裝，「請問，你陳時中敢不敢承認你當時是胡說八道？」

王鴻薇說，如今蔡政府還在指鹿為馬，意圖顛倒黑白還向慈濟開戰，怒批到底是什麼政府才會沒有感激、沒有歉意，只有栽贓和抹黑，「不要忘記，在台灣最欠缺疫苗的時侯，慈濟捐贈了500萬劑疫苗造福了五百萬台灣人民，陳時中和王必勝要為了選舉和五百萬人民感謝的慈濟對幹嗎？」