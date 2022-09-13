三星與台積電持續在半導體產業激烈競逐，雙方不只比較技術實力，營收獲利狀況更是外界關注焦點，諮詢機構推估，三星第三季的半導體銷售額將下滑19%，將使得台積電成為龍頭，三星則落至第二名。

南韓先驅報報導，市場諮詢機構IC Insights數據顯示，三星第三季的半導體收入預計為182.9億美元，對比第二季的226.2億美元，出現下滑19%的落差。反觀，台積電第三季營收預計落在202億美元左右，得以順利超車三星。

IC Insights分析三星收入衰退的原因，主要受到記憶體市場需求像自由落體般墜落衝擊，甚至到明年初，記憶體晶片的庫存將繼續增加，一來一往的狀況下，讓去年營收還落後三星31%的台積電登上龍頭寶座。

報導提到，DRAM、NAND等記憶體晶片產品佔三星半導體收入的75%，但市場觀察人士指出，從6月開始，記憶體系列產品的庫存周轉率下降，進而引發價格出現崩跌的狀況。

Ebest Investment & Securities分析師Nam Dae-jong表示，「三星與其競爭對手SK海力士以低廉的價格提供給客戶優惠，但客戶還是無法確定2023年的需求，主要是庫存的水位已經很高了，態度也轉為觀望。」

三星高層的說法也驗證市場的臆測，9月初半導體部門負責人Kyung Kye-hyun示警下半年的前景相當糟糕，且目前看不到明年會出現反彈的跡象。