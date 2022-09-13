一位新手爸爸分享，他看了很多育兒資訊，為了讓剛出生的寶寶可以認得他，他印出一張自己的黑白照，趁著每天新生兒探視時間，雙手捧著黑白照給寶寶看，希望能早日被孩子記得，但後來越想卻越覺得怪，而這位天兵老爸的行為也引起網友熱烈討論，不少人笑翻說，到底是誰給你的錯誤觀念。

一名男網友昨在《爆廢公社二館》發文表示，他身為一位新手爸爸，在老婆懷孕期間看了很多育兒相關資訊，其中有文章說剛出生的寶寶還沒有辦法識別顏色，但可以看到父母的黑白畫像，因此新生兒出院回家之前，每天開放的半小時探視時間，成為他每天最期待的時刻。

從照片中可見，這位新手爸爸聽信文章的說法，將自己的大頭照以黑白色列印出來，每天趁著探視時間將照片捧在手上，希望剛出生的寶寶看了能記得他是誰，但捧著黑白照的畫面看起來著實詭異，因此他也尷尬一笑說，感覺好像哪裡怪怪的。

天兵老爸的行為引起網友討論，「寶寶心裡可能在想，原來我是單親」、「謝謝你帶給護理人員滿滿的歡樂」、「到底誰給你的錯誤觀念」、「這麼遠他根本看不到」。不少過來人則說，寶寶剛出生的時候視力都很模糊，如果爸爸想要讓孩子可以認得自己的話，麻煩請把黑白照換成一般普通的圖卡即可，而且圖案越單純越好，重點是要放近一點，孩子才有可能看到。