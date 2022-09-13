桃園市八德區東勇北路12日晚間有對夫妻檔及車行老闆在路上試車，疑因天雨路滑，車輛失控撞上路樹，車輛2名男子送醫不治死亡，1名女子仍在加護病房治療中。（桃園市消防局提供／陳夢茹桃園傳真）

最後身影曝光！試駕BMW撞樹 2男傷重不治

桃園市八德區東勇北路12日晚間有對夫妻欲買新車，車行老闆陪同試駕BMW，試車過程中車身卻因不明原因向右偏移，失控撞上路樹，撞擊大到整台車幾乎變形，駕駛31歲林姓男子、車行老闆29歲林姓男子皆送醫不治死亡，後座的26歲方姓女子雙腳骨折，於加護病房治療中，詳細事故原因仍待警方釐清。

桃園受颱風影響昨日雨勢大，消防局13日晚間8時35分接獲民眾報案，稱八德區東勇北路發生車禍，消防隊員趕抵現場發現，有輛小客車自撞路樹，不僅車體嚴重變形，車上更有3人受困，其中31歲林姓男子、29歲林姓男子現場已呈現OHCA，連忙實施CPR及AED，將2人送醫急救，不過仍回天乏術。26歲方姓女子則是雙腳骨折、身體多處擦挫傷，目前在加護病房治療中。

警方指出，31歲林姓男子與26歲方姓女子為夫妻檔，昨到29歲林姓老闆經營的車行欲買新車，林姓老闆陪同夫妻檔試車，卻因不明原因車身向右偏移，自撞路邊護欄及路樹，駕駛車輛的31歲林姓男子、坐在副駕駛座的林姓車行老闆當場無生命跡象，送醫不治死亡。

警方表示，針對駕駛車輛的林男抽血檢測，無酒精反應，車輛目前也已拖吊回分局，今天將報請桃園地檢相驗，以釐清詳細肇事原因。