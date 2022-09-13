大陸觀察者網報導，據恒大集團網站13日消息，恒大集團12日召開復工復產保交樓周例會。目前全大陸保交樓專案共706個，已復工專案668個，未復工專案38個，要求相關地區公司在9月30日前必須全面復工。恒大集團董事長許家印強調，要切實履行好企業主體責任，大幹苦幹，竭盡全力做好復工復產保交樓工作。

許家印在會上表示，今年恒大全體員工在大年初六就提前開始上班，每週召開工程專題會。在極其困難的情況下，公司上下齊心協力、永不放棄、努力拚搏、日夜奮戰，在大陸政府的幫助下克服重重困難，復工復產取得顯著成效。

許家印通報恒大復工復產情況並提出要求：「目前全國保交樓專案共706個，已復工專案668個，未復工專案38個，要求相關地區公司在9月30日前必須全面復工。目前已復工的668個項目中，有606個達到正常施工水準，還有62個正在恢復正常施工過程中，要求相關地區公司在9月30日前必須全部達到正常施工水準。」

許家印強調，要切實履行好企業主體責任，大幹苦幹，竭盡全力做好復工復產保交樓工作。只有這樣，我們才能讓業主滿意，才能恢復銷售、恢復運營，才能償還各類債務，走出困境。