儒鴻（1476）8月合併營收39.13億元，年增53.82％，累計營收為292.06億元，年增21.62%；儒鴻印尼廠第2期建廠計畫，在今年第2季已完工，月產能約100萬件，挹注3Q獲利，儒鴻印尼廠目前主要客戶是Nike。展望4Q，法人認為儒鴻營收可能有小幅的季減，外資給的目標價在490~520元間。

儒鴻日前法說表示，下半年的毛利率可望攀升，因產品價格已在先前議定；但要留意客戶下單方式轉為急單，不利生產端的營運；其次在原物料回檔的情況下，明年ASP有下行的可能。一般而言，急單對少量多樣的生產線較為有利，但儒鴻過去接單方式剛好相反，是屬於少樣多量。

展望4Q，法人認為儒鴻營收可能有小幅的季減，外資給的目標價在490~520元間。從儒鴻的幾個大客戶來看，Nike、Under Armour、Lululemon 狀況都差不多，沒有成長但也沒掉很多，陸續有看到追單，NIKE 訂單比原本下的多8%。通路方面，則僅有一個客戶成長，其餘皆呈現衰退；整體而言，今年以來成衣量往下，但價格有往上，布量則是量價都增加。

整體而言，儒鴻既有客戶下單趨於保守下，透過新增客戶維持營運表現，目前有一個潛在新的大客戶，全球有8000多家店；而中型的品牌客戶也新增4-5家。