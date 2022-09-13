武陵農場前進越南參加年度旅遊盛會-ITE胡志明市國際旅展，長青茶大受歡迎。（武陵農場提供）

武陵農場前進越南參加年度旅遊盛會-ITE胡志明市國際旅展，長青茶大受歡迎。（武陵農場提供）

武陵農場前進越南參加年度旅遊盛會-ITE胡志明市國際旅展，長青茶大受歡迎。（武陵農場提供）

武陵農場擁有得天獨厚的地理環境，生長的長青茶口感清爽且回甘餘韻延綿，日前赴越南參加年度旅遊盛會，現泡常青茶品茗，吸引「巷仔內」識途老馬尋香而來，武陵茶大受越南白領管理階級青睞，直呼從沒喝過這麼好喝的茶！

武陵農場貫徹政府南向政策，於輔導會與友場共同第一次參加觀光局辦理之疫後台灣旅遊業者「首發團」，前進越南參加年度旅遊盛會-ITE胡志明市國際旅展。

武陵農場於旅展期間，現泡常青茶品茗，現場瀰漫飄逸香氣，原片茶葉舒展開來盈袖暗香迎人，帶太著高雅芬芳的茶香，吸引著「巷仔內」識途老馬尋香而來，經細細品茗；武陵農場的茶大受越南白領管理階級歡迎，都說從來沒有喝過這麼好喝的茶。

武陵農場指出，農場茶葉生長海拔1800～2200公尺，長青茶茶球型緊實、飽滿完整，可回沖5、6回而韻味久久縈繞不散，茶湯金黃中帶點亮綠，澄淨純粹，香味濃而不膩，口感清爽高雅且回甘餘韻綿延不絕，這些全新嗅覺、視覺、味覺感官的體驗，對國外當地越南消費者都是第一次全新的愉悅感受，刷新了對茶葉的認知與觀感。

越南當地遊客說，希望疫情緩解國境開放後能到台灣旅遊，尤其是來中台灣的武陵農場，好好嘗嘗武陵烏龍茶、金萱茶、紅茶與高山杭菊等各類台灣優質高山茶與其製成的冰淇淋。