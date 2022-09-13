農委會今天發布15條土石流紅色警戒，分布於新竹縣尖石鄉、桃園市復興區、新北市烏來區；另發布2處大規模崩塌紅色警戒，分布於桃園市復興區華陵里、新竹縣尖石鄉秀巒村。
行政院農業委員會今天發布土石流紅色警戒15條，分布於3縣市3鄉7村，黃色警戒14條，分布於3縣市3鄉8村；並發布大規模崩塌紅色警戒2處，分布2縣市2鄉2村。
根據土石流防災資訊網，15條土石流紅色警戒，分布於新竹縣尖石鄉秀巒村及桃園市復興區羅浮里、高義里、三光里、華陵里、義盛里，以及新北市烏來區信賢里等。
另外，2處大規模崩塌紅色警戒，分布於桃園市復興區華陵里、新竹縣尖石鄉秀巒村等；發布紅色警戒區域，地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。
14條土石流黃色警戒，分布於新竹縣尖石鄉秀巒村及桃園市復興區澤仁里、奎輝里、羅浮里、義盛里、霞雲里，以及新北市烏來區福山里、忠治里等，地方政府應進行疏散避難勸告。（編輯：陳仁華）1110913
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